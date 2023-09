Italia-Francia 3-0 | De Giorgi | “Siamo stati continui | contro la Polonia sarà durissima”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’ha battuto 3-0 lanella semifinale valida per gli Europei di volley maschili 2023. Al PalaEur grande prestazione dei ragazzi di De, che hanno giocato una partita perfetta senza dare possibilità di rimonta ai transalpini. Ecco le parole del ct: “Oggi c’è stata coralità, è la cosa più importante che abbiamo messo in campo. Abbiamo vinto tutti gli scambi lunghi. Il nostro obiettivo era essere determinati ma mantenere la lucidità la loro aggressività. Oggi c’è statatà di intensità. Sabato con la. L’interpretazione della partitadeterminante”. Anche Daniele Lavia ha commentato il successo: “bravi ad alzare il livello. Abbiamo vinto per Anzani e Russo. ...