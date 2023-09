Italia-Cile | quante novità | Volandri deciso a stravolgere tutto!

...in panchina Cuadrado (tendinite) che era uscito contro il Venezuela non ha giocato contro il, ...vanno verificati i nazionali e il focus è sulla difesa visti gli impegni fuori dall'di ...La giornata di oggi, venerdì 15 settembre, sarà una giornata ricca di eventi sportivi. Prosegue la Coppa Davis con il big match tra, non prima delle 15. Prosegue anche la Vuelta 2023 , che si avvicina alla sua conclusione, con la 19esima tappa, la La Baneza - Iscar. Da segnalare anche il ritorno della Serie C, con i ......devo citarne alcuni - ammette - indico quello con 'La squadra' di Coppa Davis che trionfò in...Turismo della Provincia autonoma di Trento - è appena stata confermata come la più sportiva d'. ...Già con le spalle al muro. L'di Coppa Davis torna in campo contro ilall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per la sua seconda sfida di questa fase a gironi con zero possibilità di sbagliare. L'inattesa e roboante ...

Italia alle Final Eight di Coppa Davis 2023 se... Le combinazioni Sky Sport

Coppa Davis, l'Italia guarda avanti: subito testa al Cile SuperTennis

L'unico precedente tra i due è stato vinto dall'azzurro a Buenos Aires nel 2019). Italia-Cile, dove vederla in tv e in streaming Musetti va verso l'esclusione per tornare in gara per il doppio. In ...Ancora mezza giornata d'attesa e poi l’Italia tornerà all’interno dell’Unipol Arena di Bologna per sfidare il Cile nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2023. Dopo la clamorosa ...Dopo la disfatta contro il Canada, seconda giornata del gruppo A per l’Italia, che spera ancora di qualificarsi per le Final Eight. Contro il Cile «amarcord» del 1976 ...