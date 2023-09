Italia-Cile in tv oggi | Coppa Davis 2023 | ordine di gioco | programma | streaming | singolari e doppio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ancora mezza giornata d’attesa e poi l’tornerà all’interno dell’Unipol Arena di Bologna per sfidare ilnella seconda giornata della fase a gironi della. Dopo la clamorosa sconfitta per 3-0 contro il Canada, quest’servirà vincere, molto meglio per 3-0, per tenere vive le speranze di qualificazione per la fase finale prevista dal 21 al 26 novembre a Malaga. L’appuntamento è a partire dalle ore 15:00: prima ci saranno i duee poi il. LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DIDILA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE TRADIA ...

...in panchina Cuadrado (tendinite) che era uscito contro il Venezuela non ha giocato contro il, ...vanno verificati i nazionali e il focus è sulla difesa visti gli impegni fuori dall'di ...La giornata di oggi, venerdì 15 settembre, sarà una giornata ricca di eventi sportivi. Prosegue la Coppa Davis con il big match tra, non prima delle 15. Prosegue anche la Vuelta 2023 , che si avvicina alla sua conclusione, con la 19esima tappa, la La Baneza - Iscar. Da segnalare anche il ritorno della Serie C, con i ......devo citarne alcuni - ammette - indico quello con 'La squadra' di Coppa Davis che trionfò in...Turismo della Provincia autonoma di Trento - è appena stata confermata come la più sportiva d'. ...Già con le spalle al muro. L'di Coppa Davis torna in campo contro ilall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per la sua seconda sfida di questa fase a gironi con zero possibilità di sbagliare. L'inattesa e roboante ...

Italia alle Final Eight di Coppa Davis 2023 se... Le combinazioni Sky Sport

Coppa Davis, l'Italia guarda avanti: subito testa al Cile SuperTennis

Oggi pomeriggio, venerdì 15 settembre, l’Italia capitanata da Filippo Volandri si gioca tutto contro il Cile: in palio c’è da mantenere viva la speranza di ottenere un posto per la fase finale della ...Dopo la disfatta contro il Canada, seconda giornata del gruppo A per l’Italia, che spera ancora di qualificarsi per le Final Eight. Contro il Cile «amarcord» del 1976 ...Italia-Cile è il secondo incontro del gruppo A di Coppa Davis. La squadra azzurra dopo la brutta sconfitta contro il Canada per 3-0 all'esordio affronta i cileni che hanno vinto con la Svezia. La ...