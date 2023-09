Italia-Cile | Coppa Davis | programma | orario e diretta TV

(Di venerdì 15 settembre 2023) Questo pomeriggio alle 15 torna in scena l’inper affrontare ilnel secondo match del proprio girone. Dopo la sconfitta per 3-0 per mano del Canada, gli Azzurri si trovano già davanti ad un bivio e non possono permettersi di sbagliare più nulla. E’ una gara da dentro o fuori, ma considerata la vittoria del Canada sulla Svezia il successo darebbe un’ulteriore iniezione di fiducia. Andiamo dunque a vedere quali saranno le sfide degli azzurri, a che ora e dove vedere indi. Tutto è pronto dunque per la seconda tornata di match inper gli azzurri che questo pomeriggio a partire dalle 15 affronteranno il. Già ...

Ma ecco il quadro : 1) In caso di vittoria dell'sulse il Canada battesse poi il, all'basterebbe battere la Svezia per qualificarsi, come seconda, ma se ilbattesse il ...Oggi Matteo Berrettini sarà a Bologna per sostenere l'in Coppa Davis. Il tennista romano, infortunatosi alla caviglia agli Us Open contro ...in vista della sfida da dentro o fuori con il...Oggi è un grande giorno per l'del Tennis. Alle 15:00 in punto Matteo Arnaldi dovrebbe sfidare Cristian Garin e Nicolas Jarry dovrebbe sfidare Sonego. Insomma,si prospetta un match molto interessante in singolo. La speranza è che possa portare a un risultato totalmente diverso da quello a cui abbiamo assistito in doppio contro il Canada. Segui ...Dopo la batosta contro il Canada l 'scenderà in campo in Coppa Davis in una gara che è già da dentro o fuori. Gli auzzurri di ... Gli azzurri saranno impegnati contro ile, d opo l'esordio ...

Italia-Cile in Coppa Davis, oggi Musetti-Jarry e Sonego-Garin: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis Sport Fanpage

Italia-Cile, sfida "storica" da dentro-fuori ai gironi di Coppa Davis: Volandri punterà su Arnaldi Eurosport IT

Gabriel Diallo è sicuramente uno dei protagonisti della settimana di Coppa Davis. Il canadese classe 2001 ha battuto in due set prima l’italiano Lorenzo Musetti e poi lo svedese Elias Ymer. Ecco le ...La sfida tra Italia e Cile andrà in scena alle ore 15.00 e si giocherà all' Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Come di consueto scenderanno in campo prima i due singolari e poi il doppio.L'Italia si trova già a un bivio in Coppa Davis nella seconda sfida della fase a gironi di Bologna, ore 15, contro il Cile. (Sky Sport) Ne parlano anche altre testate Si complica per l'Italia il ...