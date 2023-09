IT-Alert fa suonare i cellulari

(Di venerdì 15 settembre 2023) Oggi 14 settembre 2023 arriva suidella popolazione di Piemonte, Puglia e Umbria il messaggio del nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione, IT-, che divulga messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso in una determinata area geografica. Nelle altre regioni italiani, altre sono state già effettuate o

'Ne avevamo parlato', spiega una studentessa, 'e quando i cellulari hanno iniziato a, eravamo pronti'. Molti sperano che l'It -possa fare la differenza in situazioni di emergenza. Come ......di come siamo stati "vittime" di un falso positivo di IT -. Da tempo sappiamo che in Lombardia è in programma un test per il 19 settembre, ma mai ci saremmo aspettati di sentire ...I dispositivi non ricevono i messaggi IT -se sono spenti o se privi di campo e potrebbero nonse con suoneria silenziata. Non è necessario scaricare App specifiche per ricevere i ...A mezzogiorno di oggi 14 settembre l'ITha fattoi telefonini dei clienti del mercato di corso Spezia così come in tutto il Piemonte. Giudizi positivi sul test, in molti sperano che il sistema entri in funzione al più presto ...

IT-Alert anche tra i banchi di scuola. Gli studenti non sono stati colti di sorpresa: “Quando i cellulari hanno iniziato a suonare, eravamo pronti” Orizzonte Scuola

IT-Alert non smette di suonare, il problema delle notifiche infinite nel ... Fanpage.it

IT-Alert è un sistema di allarme pubblico gestito dalla Protezione Civile che invia un messaggio alla popolazione, i telefoni contemporaneamente emettono un suono particolare per segnalare le emergen ...Sta proseguendo in questi giorni la sperimentazione del servizio IT Alert da parte della Protezione Civile. Entro la fine dell'anno tutte le regioni testeranno per la prima volta il servizio d'allarme ...A Torino, una conferenza stampa è stata interrotta da un test di sistema di allarme (IT-Alert), evidenziando l'efficacia del sistema e la resilienza della comunità nell'affrontare situazioni inaspetta ...