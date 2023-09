Irrati | «Farò solo il Var Bisogna essere distaccati per non sbagliare e il campo non te lo consente»

(Di venerdì 15 settembre 2023) La Repubblica intervista Massimiliano. Racconta, tra le altre cose, la sua decisione di rinunciare a dirigere le gare inper scegliere di stareal Var. «Arbitrare con gli auricolari fu un trauma. Mi destabilizzò al punto che all’esordio, nell’intervallo, chiesi ai guardalinee: se riuscite, non mi parlate, sennò non capisco nulla». Una scelta, quella di sedersi dietro al Var, che, spiega, è stata spontanea, «senza che nessuno me lo chiedesse» e ne spiega i motivi: «Perché è un’attività talmente specializzata che serve farlo per il 100% del tempo. Inserve avere un impatto anche irruento con i calciatori, in cabina no. Un Var devestato arbitro di alto livello, o almeno della stessacategoria in cui va a operare. Ma anche Uefa e Fifa hanno preso ...

Irrati: “Farò soltanto il Var. Al monitor so essere freddo” la Repubblica