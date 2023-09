iPhone 15 è già in vendita | dove puoi prenotare i nuovi smartphone Apple

... a chi possiede uno smartwatch di Cupertino, di sbloccare l'quando il Face ID non può ... Immagini da 9to5google.com Dai test eseguiti dai colleghi il sistema è sembratoben rodato , più ...I preordini15 e15 Pro sono partiti da un paio di ore, sia su Apple Store che da questa pagina di Amazon e i tempi di spedizione su Apple Store sonoallungati. Se provate ad ordinare in questo momento sul ...In caso contrario, l'azienda di Cupertino dovrà ritirare tutte le unità da negozi e quelleacquistate dagli utenti. Apple ha contestato i risultati del test, affermando che l'12 ha ...Sembra che questa stessa foto fossestata utilizzata precedentemente in un'altra ricerca, che ... quelle presentate al Parlamento messicano non sono mummie di alieni di Anna Lagos L'15 è l'...

iPhone 15 è già in vendita, dove puoi prenotare i nuovi smartphone ... WIRED Italia