iPhone 12 in Francia aggiornati per evitare problemi con le radiazioni

Fin dal suo lancio nel 2020, l'12 è stato certificato come conforme agli standard globali. Martedì l'Anfr aveva bloccato la vendita "in tutti i canali di distribuzione in", aggiungendo ...Negli ultimi giorni si è parlato molto della controversia sui livelli di radiazioni emesse dall'12, che ha portato laa emettere un divieto di vendita del dispositivo. Apple ora afferma che rilascerà un aggiornamento software che apparentemente risolverà le preoccupazioni del ...La Agence Nationale Des Fréquences (ANFR) dellaha ordinato il blocco delle vendite dell'12 , in quanto è stato rilevato un valore SAR superiore a 4 W/Kg. Anche altri paesi, tra cui l'...: "12 non rispetta i limiti elettromagnetici". Pronta al richiamo di tutti quelli già venduti Vai all'approfondimento " Distribuiremo un aggiornamento software per gli utenti in...

Bloccate le vendite dell'iPhone 12 in Francia: "Troppe radiazioni". Apple promette un aggiornamento la Repubblica

L'iPhone 12 emette troppe radiazioni: allerta in Europa dopo il ritiro dal mercato in Francia RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il Belgio è diventato l’ultimo paese a indagare sull’iPhone 12 di Apple sui potenziali rischi per la salute legati alle radiazioni. La decisione arriva sulla scia della decisione della Francia di ...Apple afferma che rilascerà un aggiornamento software che apparentemente risolverà le preoccupazioni del regolatore francese.