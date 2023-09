iPhone 12 emette troppe radiazioni | bandito da Francia | e noi?

La Agence Nationale Des Fréquences (ANFR) della Francia ha chiesto ad Apple di interrompere temporaneamente la vendita dell'12 , in quantoradiazioni superiori al limite di legge. Il problema ha messo in allerta altri paesi europei, tra cui Belgio, Germania e Italia . - - > Possibile ban anche in altri paesi ...L'azienda ha però contestato le conclusioni dei test effettuati, affermando che l'12 è stato certificato da diversi organismi internazionali come conforme agli standard globali sulle ...PARIGI. Nel giorno in cui Apple annuncia al mondo il nuovo15, l'Agenzia nazionale per le frequenze francese ha ordinato di ritirare la versione 12 dal mercato francese, affermando che "livelli di radiazioni elettromagnetiche troppo elevati". L'...Se non lo farà, sono pronto a ordinare il ritiro degli12 in circolazione", ha dichiarato il ministro francese del Digitale Jean - Noël Barrot, in un'intervista a Le Parisien . Intanto l'...

iPhone 12 è stato lanciato nel 2020.