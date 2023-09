Inzaghi Derby sempre importante | l' Inter lavora per vincere

(Di venerdì 15 settembre 2023) "I precedenti non contano, ho grande stima per Pioli e rispetto per il Milan", le parole del tecnico nerazzurro APPIANO GENTILE - "Indubbiamente il Milan ha bene impressionato in queste prime gare così come l', sono due squadre che arrivano bene a questo appuntamento, è solo la quarta partita d

Pavard in panchina nel, l'Inter attende soltanto l'esordioCon la dovuta cautela Pavard ha intrapreso il proprio percorso di preparazione col nuovo gruppo e Simoneha preferito non ...Poi è chiaro che "vincere ilsarebbe un bel segnale". Lo sa bene, ma non vuole caricare di troppi significati una partita ovviamente "importante ma non decisiva" e accetta anche le ...Nonostante la doppietta in Nazionale, Davide Frattesi sembra destinato a un'altra panchina neldella Madonnina. Simoneè restio a cambiare: sebbene il centrocampista sia in grande forma, come testimoniato dai due gol che hanno steso l'Ucraina e rimesso l'Italia in carreggiata per ...Ildi Milano vede affrontarsi due grandi favorite per lo scudetto. Da una parte l'Inter di Simone, reduce da tre vittorie in campionato con otto gol realizzati e nessuna rete incassata, ...

Inzaghi non cambia mai: nel derby niente Frattesi, gioca ancora Mkhitaryan La Gazzetta dello Sport

Inzaghi: "Frattesi fuori Devo fare delle scelte" Sky Sport

La scorsa stagione fallimentare, il peso dei derby persi in sequenza e il mercato ricco del suo club: ecco perché il tecnico rossonero si gioca nel match di San Siro più dei semplici punti in palio - ...Milano, 15 set. - (Adnkronos) - "Con Pioli ci conosciamo da tempo, c'è stima reciproca e ognuno sta facendo la sua strada, quale sia migliore non si sa. Io sono contento del mio percorso, ho sempre da ...Se penso ai derby dello scorso anno, sono orgoglioso di averli vinti ... Il rispetto per gli avversari Infine, sul Milan, Inzaghi ha detto: "Guardando le squadre, parlo dell'undici iniziale, noi ...