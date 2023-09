INTERVISTA – Davide Vavassori | “Andrea convocato al posto di Sinner | tempistiche raccontate male Nel 2024 con Bolelli si possono sognare le Finals”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Da Bologna L’infortunio alla schiena gli sta negando la gioia dell’esordio, ma parte del suo sognolo ha realizzato. All’età di 28 anni il tennista di Torino, numero 42 ATP in doppio e numero 139 in singolare, ha strappato la prima convocazione in Coppa Davis. Il clima di squadra lo esalta dai tempi delle prime competizioni a squadre e l’atmosfera di Bologna sarebbe perfetta per lui, da giugno compagno di doppio di. Il problema rimediato nella semifinale del Challenger di Genova al momento non è stato assorbito e quindi difficilmente arriverà l’emozione dell’esordio, ma in prospettivaè un elemento che potrà fare di nuovo parte di questo gruppo. Alla vigilia della sfida che vedrà l’Italia impegnata contro il Cile, Sportface hato...

Ambizioni e obiettivi, a partire dal derby di sabato. Calabria, terzino e capitano del Milan, in una intervista concessa a SportMediaset ha parlato così della stracittadina e non solo. Commenta per primo Il capitano del Milan, Calabria ha parlato in un'intervista a Sport Mediaset, dicendo la sua in vista del derby di sabato sera.

Il capitano del Milan Davide Calabria spiega perché secondo lui la sua squadra è migliorata rispetto al passato. SportMediaset ha intervistato Davide Calabria alla vigilia di un Inter-Milan molto impo ...La prima puntata di ‘Belve’ di Francesca Fagnani doveva andare in onda il 26 settembre, ma, come comunicato da Davide Maggio, slitta al 3 ottobre per problemi tecnici legati allo studio di registrazio ...Christian Maldini ha deciso il suo futuro dopo il ritiro dal calcio giocato a soli 27 anni. Il primogenito di Paolo Maldini, nipote di Cesare, inizierà un nuovo percorso ma restando sempre nel mondo ...