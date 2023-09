Inter-Milan | probabili formazioni | chi gioca | titolari | panchina | diffidati | squalificati | infortunati

(Di venerdì 15 settembre 2023) Sabato 16 settembre a partire dalle ore 18.00, la movimentatao per 90? minuti probabilmente rallenterà i propri ritmi. Ritornerà infatti la Serie A ma, soprattutto, una delle stracittadine più seguite e importanti d’Italia: ritornerà. Nerazzurri e rossoneri sono pronti ad affrontarsi all’no di un San Siro che sarà sicuramente gremito. Diminuisce l’attesa ma cresce l’ansia: gli uomini di Simone Inzaghi dovranno vedersela con l’undici guidato da Stefano Pioli. Entrambe le compagini hanno iniziato questa nuova Serie A a ritmi folli: tre partitete sin qui, 9 punti a testa, figli di tre vittorie per parte. Non hanno sbagliato un colpo insommae adesso si affronteranno da prime in classifica. La Beneamata ha segnato 8 gol contro ...

Due giorni a. Archiviate le Nazionali, si corre veloci verso il derby di Milano, che durante la pausa ha riempito non solo le pagine di tutti i giornali, ma anche i pensieri di tifosi. In quasi cento anni di storia tantissimi giocatori hanno messo la propria firma sui derby di campionato. Milano si prepara, il quinto derby del 2023 è ormai alle porte. E per il Milan è caccia al riscatto dopo la sconfitta nei quattro precedenti tra Supercoppa, campionato. Gruppo quasi al completo per Simone Inzaghi a due giorni dal derby contro il Milan.

Il derby di Milano è alle porte e potrebbe essere un punto di svolta importante per la stagione. Dopo tre giornate di campionato, Inter e Milan, le uniche squadre a punteggio pieno, si sfideranno. Cresce l'attesa per il derby di sabato tra Inter e Milan. Il calcio d'inizio sarà alle 18 e la gara sarà trasmessa da DAZN. Inter-Milan è il primo derby della stagione in programma sabato alle ore 18 e valevole per la quarta giornata di campionato.