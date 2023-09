Inter-Milan | probabile formazione di Pioli | la decisione su Pulisic ? Sky

(Di venerdì 15 settembre 2023)significa scelte importanti da prendere anche per Stefano. La difesa rossonera sarà obbligata, mentre ci sono novità su Christian? Stefanosta lavorando con i suoi aello in vista del derby di sabato pomeriggio.porta con sé responsabilità di non poco conto. Se per la difesa le scelte del tecnico rossonero sono obbligate, margini di manovra più ampi ci sono per gli altri reparti. In tal senso, nonostante la trasferta di Christiannegli Stati Uniti per gli impegni con la nazionale,non intende rinunciare alle sue qualità. Sarà perciò uno dei titolari secondo Sky Sport. Non mancheranno poi neppure Olivier Giroud, Theo Hernandez e ...

Milano è pronta per il quinto derby dell'anno e DAZN non è da meno: in occasione ditornerà in campo anche Diletta ...IL- 'Temo tutti i loro attaccanti: da Leao a Pulisic. Adesso li sto studiando nel dettaglio, ... L'anno scorso l'ha giocato in maniera eccezionale e si è meritata la finale: ripetersi è ...L'e Inzaghi stanno studiando la formazioni anti derby contro il: Acerbi starebbe guadagnando posizioni, mentre dubbi su Cuadrado L'e Inzaghi stanno studiando la formazioni anti derby ...Tre partite e tre vittorie in campionato per. Anche per questo motivo Inzaghi e Pioli scelgono la strada della continuità. Resta inizialmente fuori fra i nerazzurri Frattesi nonostante la doppietta con la maglia della Nazionale. ...

Inter-Milan, Inzaghi trema: un grosso guaio dalle nazionali in vista del derby Liberoquotidiano.it

Yann Sommer è stato uno degli ultimi acquisti in casa Inter di questa sessione di calciomercato estiva. Il portiere svizzero è arrivato dal Bayern Monaco poco prima dell'arrivo di Benjamin Pavard in ...Andrea Stramaccioni gioca il derby di domani tra Inter e Milan. Intervistato da Tuttosport, l'ex tecnico nerazzurro oggi opinionista per DAZN offre la sua analisi della grande sfida di San ...Ci sono state vigilie di campionato migliori per la Serie A femminile, bisogna ammetterlo. I due fallimenti consecutivi dell’Italia nell’ultimo anno (eliminata ai gironi prima agli Europei e poi ai Mo ...