Inter-Milan | Pioli | “Kjaer? Sta benissimo Pellegrino è attento”

SAN SIRO FUORI DAI GIOCHI - Sembra ormai certa la scelta didi abbandonare l'area dell'attuale stadio Meazza per edificare il nuovo stadio, ma il sindaco di Milano, Beppe Sala, non ...Le mediein questo inizio di campionato hanno una media spettatori stimata di oltre 72mila presenze ciascuno. La Roma segue con 62mila. Poi, malgrado la vittoria del campionato, il ..."Ho visto molta attenzione nel preparare la partita, ma anche serenità - ha aggiunto l'allenatore delalla vigilia della sfida con l'di domani - . Soprattutto da parte dei nuovi: non so ...A pochi giorni dal debutto in Champions, Simone Inzaghi parte favorito sulla lavagna: la vittoria dell'si gioca a 2,20, seguita dal pareggio a 3,40 e dal successo dela 3,45. Lo scorso ...

Probabili formazioni di Inter-Milan: Inzaghi e Pioli non cambiano Sky Sport

Inter-Milan, le meteore in gol nel derby (e come sono diventate) Corriere della Sera

Nonostante il progetto sia quasi naufragato, non è ancora stata detta l'ultima parola su San Siro: Sala avvisa Inter e Milan sul nuovo stadio ...Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia del derby contro l’Inter. “Siamo a inizio campionato, abbiamo cominciato bene, sia noi che i nostri avversari, e vogliamo continuare. Sarà ...È l’erede di Dzeko e Lukaku all’ Inter. Il primo derby di mercato vinto dai nerazzurri questa estate. Quel francese che fin da subito potrà entrare con prepotenza nel cuore dei suoi nuovi tifosi.