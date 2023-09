Inter-Milan | Pioli | “Abbiamo lavorato sui minimi dettagli KO nei derby? Non mi interessa il passato”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il tecnico del, Stefano, alla vigilia delcontro l’valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2023, ha parlato in conferenza stampa: “iniziato bene, come i nostri avversari, e vogliamo proseguire su questa strada. Ero curioso nella prima gara di campionato dopo tanti cambiamenti, adesso non sono curioso. Sono convinto di comepreparato la partita,suiparticolari. Sono convinto che la squadra metterà in campo i propri principi di gioco e le proprie caratteristiche. Di Zlatan ce n’è uno, è la squadra che è cresciuta.giocatori di carattere e Giroud e uno di questi. Negli ultimi anni i giocatori sono cresciuti, mentre i nuovi si ...

Ildovrà fare a meno di Pierre Kalulu nel derby di domani, 15 settembre, contro l'padrona di casa nel match della quarta giornata della Serie A 2023 - 2024. Per il difensore, la diagnosi dopo ...ROMA - Per la rubrica 'Il Pallone Racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, presenta la quarta giornata di Serie A che proponecome big - match, ma anche Juventus - Lazio. fz/ari/gslLe dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di, match valevole per la quarta giornata di Serie AE' tutto pronto per il primo derby della stagione. Ildi Stefano Pioli sarà ospite a San Siro dell'di Simone Inzaghi. La ...Commenta per primo Giuseppe Sala non si arrende nella vicenda di San Siro : per il Comune il dossier non è chiuso, nonostantestiano guardando rispettivamente a Rozzano e San Donato per costruire i loro nuovi stadi. Il sindaco di Milano, a margine di una conferenza stampa presso la Scala di Milano, ha risposto ...

Dopo la sosta per le nazionali, il cammino dell'Inter passa attraverso la sfida al Milan. Domani sera alle ore 18 a San Siro si giocherà il derby, con le due formazioni milanesi in cima alla ...Le parole dell'allenatore del Milan Pioli in vista del derby contro l'Inter In casa Milan è vigilia di derby. I rossoneri pronti al big match del sabato contro l'Inter in programma sabato 16 settembre ...