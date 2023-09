Inter-Milan | le ultime su Giroud e Frattesi | Pioli e Inzaghi si preparano al derby

(Di venerdì 15 settembre 2023) Si avvicina ilper ile l’, reduci da tre vittorie consecutive: leriguardanti le formazioni titolari. Per entrambe, l’avvio in campionato non poteva essere migliore: nove punti (frutto di tre vittorie in altrettante partite disputate) ed otto reti realizzate. Il, per ile l’, arriva quindi al momento giusto: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo Giuseppe Sala non si arrende nella vicenda di San Siro : per il Comune il dossier non è chiuso, nonostantestiano guardando rispettivamente a Rozzano e San Donato per costruire i loro nuovi stadi. Il sindaco di Milano, a margine di una conferenza stampa presso la Scala di Milano, ha risposto ...Commenta per primo Ruben Loftus - Cheek , centrocampista del, ha parlato al canale ufficiale della Serie A toccando vari temi, dall'arrivo in Italia all'imminente derby con l'. DERBY - 'Ho chiesto ai miei compagni com'è l'atmosfera. Mi hanno detto ...... ' Il luogo più adatto per discutere dei progetti dei due nuovi stadi disono le sedi istituzionali, non i tavoli convocati in segreto fra i rappresentanti degli enti e le società, dove ...Commenta per primoè la seconda gara in programma per la quarta giornata di Serie A e che mette subito in mostra il secondo big match di giornata dato che a partire dalle 18 di sabato 16 settembre 2023 al ...

(Adnkronos) – Il Milan dovrà fare a meno di Pierre Kalulu nel derby di domani, 15 settembre, contro l’Inter padrona di casa nel match della quarta giornata della Serie A 2023-2024. Per il difensore, ...Giuseppe Sala non si arrende nella vicenda di San Siro: per il Comune il dossier non è chiuso, nonostante Inter e Milan stiano guardando rispettivamente a Rozzano e San Donato per costruire i loro nuo ...Intervistato in esclusiva da Sportitalia a poche ore dal derby di Milano, Ezequiel Schelotto è ritornato con la mente al 24 febbraio 2013, quando incornò a sorpresa nella porta del Milan il pallone ...