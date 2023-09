Inter-Milan | Kalulu out per infortunio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il difensore rossonero salta la stracittadina di domani Ildovrà fare a meno di Pierrenel derby di domani, 15 settembre, contro l’padrona di casa nel match della quarta giornata della Serie A 2023-2024. Per il difensore, la diagnosi dopo la risonanza alla quale si è sottoposto, è di una piccola lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Per il 23enne francese nuovi esami tra una decina di giorni. Ilaffronta la stracittadina in piena emergenza in difesa: Fikayo Tomori, infatti, è squalificato per l’espulsione rimediata contro la Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ildovrà fare a meno di Pierre Kalulu nel derby di domani, 15 settembre, contro l'padrona di casa nel match della quarta giornata della Serie A 2023 - 2024. Per il difensore, la diagnosi dopo ...Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di, match valevole per la quarta giornata di Serie AE' tutto pronto per il primo derby della stagione. Ildi Stefano Pioli sarà ospite a San Siro dell'di Simone Inzaghi. La ...Commenta per primo Giuseppe Sala non si arrende nella vicenda di San Siro : per il Comune il dossier non è chiuso, nonostantestiano guardando rispettivamente a Rozzano e San Donato per costruire i loro nuovi stadi. Il sindaco di Milano, a margine di una conferenza stampa presso la Scala di Milano, ha risposto ...Commenta per primo Ruben Loftus - Cheek , centrocampista del, ha parlato al canale ufficiale della Serie A toccando vari temi, dall'arrivo in Italia all'imminente derby con l'. DERBY - 'Ho chiesto ai miei compagni com'è l'atmosfera. Mi hanno detto ...

Derby Inter-Milan indimenticabili: il pallonetto di Ronaldo nel 1998 La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, le meteore in gol nel derby (e come sono diventate) Corriere della Sera

Dopo la sosta per le nazionali, il cammino dell'Inter passa attraverso la sfida al Milan. Domani sera alle ore 18 a San Siro si giocherà il derby, con le due formazioni milanesi in cima alla ...Il Milan dovrà fare a meno di Pierre Kalulu nel derby di domani, 15 settembre, contro l’Inter padrona di casa nel match della quarta giornata della Serie A 2023-2024. Per il difensore, la diagnosi ...Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Inter-Milan, match valevole per la quarta giornata di Serie A ...