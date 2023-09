Inter-Milan | Inzaghi pronto a cambiare un titolarissimo! La scelta – SM

(Di venerdì 15 settembre 2023)è la sfida in programma domani, sabato, alle ore 18. Il primo derby della stagione vale già la testa della classifica e quindiriflette bene sull’undici da schierare dal 1?. Se fino a poche ore fa sembravano non esserci dubbi, secondo sportmediaset.it il tecnico piacentino ha deciso di fare un cambio DUBBIO CHIARITO –è il primo derby della stagione che andrà in scena domani alle ore 18. Simonevenuto oggi in conferenza stampa, ha lasciato intendere di avere qualche dubbio di formazione e secondo le ultime di sportmediaset.it sembra averlo anche chiarito. Il ballottaggio principale riguardava la difesa, dove il rientro di Francesco Acerbi insidia Stefan de Vrij, nonostante l’olandese sia tra i migliori di questo inizio di ...

1 Intervistato dal canale ufficiale della Serie A , Ruben Loftus - Cheek - centrocampista del- ha toccato diversi temi del calcio italiano, a partire dal derby alle porte: ' Ho chiesto ai ......Nuovamente contro e per la prima volta in questa stagione, le due capoliste solitarie, scenderanno in campo domani alle 18 per gettare le basi di una stagione ambiziosa. Ispirati da un ...... cercheremo di prendere delle contromisure come abbiamo sempre fatto, a volte bene, a volte male, ma ha grandissima qualità come il". E come la sua. "Sono orgoglioso di avere vinto i ...Nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A, ilsfida l'nel derby di Milano. Senza Tomori e Kalulu, Pioli rilancia Kjaer in difesa. Guarda il punto video sulla probabile formazione rossonera del nostro inviato a Milanello, Marco ...

Inter-Milan, clamorose mosse a sorpresa: rumors su Inzaghi e Pioli Liberoquotidiano.it

Milan-Roma femminile dove vederla in Tv e in streaming in chiaro: la partita scelta dalla Rai da trasmettere è quella del Vismara di Milano ...Primo derby per lo svizzero, che domani si troverà di fronte Leao e Giroud: le dichiarazioni del portiere dell’Inter in vista della sfida contro il Milan Le chiavi del fortino nerazzurro a Yann… Leggi ...La neo mamma torna a lavoro. Dall’alto dei tacchi a spillo ha annunciato che sarà a bordo campo per il derby della Madonnina che si giocherà ...