Inter-Milan | il derby si avvicina | Pioli s’affida a Giroud e Kjaer

4 Il primo derby nella storia in cuiarrivano appaiate in solitaria in vetta alla classifica non vedrà la dirigenza dell'al gran completo in tribuna. Il presidente Steven Zhang , infatti , continuerà a rimanere ...Da bambino seguivo in tv le partite die Juve. Ma non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta. Aspetto una buona opportunità di lavoro". Progetti futuri Karius e Diletta si sono ...ROMA - Per la rubrica 'Il Pallone Racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, presenta la quarta giornata di Serie A che proponecome big - match, ma anche Juventus - Lazio. fz/ari/gsl Condividi questo articolo: SponsorQuale siano la ragione prima e le variabili che abbiamo concorso e convinto il designatore Gianluca Rocchi a scegliere lui, Simone Sozza , il derby della Madonnina traè stato affidato a un arbitro meneghino, appartenente alla sezione di Seregno, in provincia di Monza a una ventina di chilometri di distanza da Milano . Una scelta che, questo siamo in ...

Milan più pesante, Inter più profonda: da Loftus-Cheek a Frattesi, è il derby dei nuovi La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, le meteore in gol nel derby (e come sono diventate) Corriere della Sera

La Serie A torna in campo per la quarta giornata, in palio punti pesanti dopo la pausa per le Nazionali. Ecco le probabili formazioni.Le prime “convocazioni” riguardano Beppe Marotta, ad dell’Inter; Frederic Massara, ex ds del Milan; Umberto Marino, dg dell’Atalanta; Piepaolo Marino, ex ds dell’Udinese; Giovanni Sartori, ds del ...Il primo derby nella storia in cui Inter e Milan arrivano appaiate in solitaria in vetta alla classifica non vedrà la dirigenza dell'Inter al gran completo in tribuna. Il presidente Steven Zhang, infa ...