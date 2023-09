Inter-Milan | il derby dei 'what if' Frattesi | Thuram e Leao | tutti i retroscena sul mercato

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il momento tanto atteso si avvicina. Il primostagionale sta per andare in scena: alle ore 18 di domani, lo stadio Giuseppe Meazza in...

Possibile novità in difesa per l'che nel derby dovrebbe ritrovare da titolare Acerbi. Il centrale al momento ha sorpassato De ... NelKalulu non sarà disponibile per il match a causa di una ...Simone Inzaghi parte favorito sulla lavagna Snai: la vittoria dell'si gioca a 2,20, seguita dal pareggio a 3,40 e dal successo dela 3,45. Lo scorso anno, dopo il 3 - 2 di settembre per ...Intervistato dal canale ufficiale della Serie A, il centrocampista delha toccato diversi ... Sull': 'Sono sicuri di sé. Sarà una partita avvincente, siamo partite forti entrambi, ci sarà ...Frattesi come ha commentato su InstagramIl nuovo centrocampista dell'ha un suo account ...Un post condiviso da DAVIDE FRATTESI (@davidefrattesi_22) Frattesi nella probabile formazione di...

Probabili formazioni di Inter-Milan: Acerbi e Kjaer le novità in difesa Sky Sport

Inter-Milan, clamorose mosse a sorpresa: rumors su Inzaghi e Pioli Liberoquotidiano.it

Il momento tanto atteso si avvicina. Il primo derby stagionale sta per andare in scena: alle ore 18 di domani, lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano sarà pronto ad abbracciare Inter e Milan, a ...Ritorna la Serie A e ritornano anche i consigli di Kristian Pengwin. Il talentuoso Tipster che vanta ben 835 mila followers su Instagram ha deciso di analizzare le principali gare in programma questo ...Sabato 16 settembre alle ore 18.00 ci sarà il grande Derby della Madonnina tanto atteso dai tifosi del San Siro. Infatti il boom di incassi, registrato a Milano, conferma la voglia delle tifoserie di ...