Inter-Milan | due ballottaggi per Inzaghi! Le possibili scelte – Sky

(Di venerdì 15 settembre 2023) Fra poco più di ventiquattro ore ci sarà il fischio d’inizio di. Inzaghi, in vista del derby, ha due soli dubbi di formazione. Le ultime da Sky Sport PROBABILE –andrà in scena domani sera alle 18. Secondo Sky Sport Inzaghi, verso la super-sfida di San Siro, si porta due soli dubbi di formazione: Acerbi, recuperato, prova ad insidiare de Vrij per una maglia da titolare al centro della difesa. L’olandese però rimane favorito. A centrocampo scalpita Frattesi, ma il tecnico dovrebbe preferirgli, ancora una volta, Mkhitaryan. Di seguito la probabile formazione dell’(3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Carlo Laudisa, alla vigilia del derby di Milano tra, fa il punto della situazione sui due calciatori principali della due squadre: Lautaro Martinez e Rafael Leao, accomunati anche da rinnovi di contratto che sono risultati atti di fedeltà ...Non è mai accaduto cheabbiano vinto cinque confronti diretti di fila e anche il parziale aperto di 4 - 0 a favore dei nerazzurri (senza reti segnate dai rossoneri) di questo 2023 ha ...1 Frattesì sì o Frattesi no Non poteva che essere questa uno dei principali interrogativi a Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia del primodi questa stagione. Col ricordo ben vivo degli ultimi quattro, che hanno decisamente sorriso al tecnico piacentino, i nerazzurri si avvicinano al primo scontro diretto di questo ...La quarta giornata del campionato di Serie A propone diverse partite interessanti: su tutte Juve - Lazio e l'attesissimo Derby di Milano. La sfidaè anche lo scontro tra le due capofila della Serie A. Il Napoli va a Genova; la Roma cerca la prima vittoria stagionale contro l'Empoli, fanalino di coda. 4a giornata: le partite in ...

Inter-Milan, clamorose mosse a sorpresa: rumors su Inzaghi e Pioli Liberoquotidiano.it

Il mercato e la partenza mettono l’Inter davanti a tutti, ma ovviamente non sarà una cosa solitaria: Milan e Napoli sono le prime alternative. Poi occhio alla Juve: il fatto di non avere le coppe ...Inter, U-Power è il nuovo sponsor che apparirà sul retro della maglia già dal derby Il logo U-Power farà il suo esordio già domani sulle maglie nerazzurre in occasione del derby contro il Milan.Yann Sommer ha speso parole importanti per Marcus Thuram e ha detto che l'Inter può ripetere il percorso dello scorso anno in Champions League ...