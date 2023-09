Inter-Milan | clamorose mosse a sorpresa | tam-tam impazzito su Inzaghi e Pioli

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ancora poche ore e i tifosi potranno tornare a sostenere la propria squadra dopo la consueta,minabile, pausa per le nazionali. In una giornata di serie A in cui l'attenzione dei più sarà rivolta a un derby della Madonnina dai molteplici significati. Perché un derby è sempre un derby, vale la supremazia cittadina, e perchésono le squadre che hanno mostrato il gioco migliore nelle prime giornate di campionato, nonché le uniche ancora a punteggio pieno. Insomma, la sensazione è che dal Meazza (si gioca domani alle 18) uscirà il nome della prima candidata forte allo scudetto. Stefanoe Simonesaranno ben consapevoli della delicatezza della sfida e potrebbero provare a vincere usando l'ingegno, oltre che naturalmente la tattica, per sorprendere l'avversario. Magari ...

Commenta per primo Giuseppe Sala non si arrende nella vicenda di San Siro : per il Comune il dossier non è chiuso, nonostantestiano guardando rispettivamente a Rozzano e San Donato per costruire i loro nuovi stadi. Il sindaco di Milano, a margine di una conferenza stampa presso la Scala di Milano, ha risposto ...Commenta per primo Ruben Loftus - Cheek , centrocampista del, ha parlato al canale ufficiale della Serie A toccando vari temi, dall'arrivo in Italia all'imminente derby con l'. DERBY - 'Ho chiesto ai miei compagni com'è l'atmosfera. Mi hanno detto ...... ' Il luogo più adatto per discutere dei progetti dei due nuovi stadi disono le sedi istituzionali, non i tavoli convocati in segreto fra i rappresentanti degli enti e le società, dove ...Commenta per primoè la seconda gara in programma per la quarta giornata di Serie A e che mette subito in mostra il secondo big match di giornata dato che a partire dalle 18 di sabato 16 settembre 2023 al ...

(Adnkronos) – Il Milan dovrà fare a meno di Pierre Kalulu nel derby di domani, 15 settembre, contro l’Inter padrona di casa nel match della quarta giornata della Serie A 2023-2024. Per il difensore, ...Intervistato in esclusiva da Sportitalia a poche ore dal derby di Milano, Ezequiel Schelotto è ritornato con la mente al 24 febbraio 2013, quando incornò a sorpresa nella porta del Milan il pallone ...Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli, in vista della sfida contro l'Inter per domani. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Pierre Kalulu si è infatti sottoposto a una nuova ...