Inter-Milan | brutta notizia per Pioli | l’esito degli esami di Kalulu

, inutile ricordarlo, non è una partita qualunque . Complice il campionato appena iniziato, quella di domani sarà la prima volta nella quale le due milanesi si affronteranno entrambe in ..., Inzaghi trema: un grosso guaio dalle nazionali in vista del derbyAldo Serena, doppio ex di, ha parlato al Corriere della Sera in vista del derby e della sfida tra Lautaro e Leao Aldo Serena è l'uomo giusto per raccontare il derby visto che ha giocato sia nell'che nel ...4 Il primo derby nella storia in cuiarrivano appaiate in solitaria in vetta alla classifica non vedrà la dirigenza dell'al gran completo in tribuna. Il presidente Steven Zhang , infatti , continuerà a rimanere ...

Milan più pesante, Inter più profonda: da Loftus-Cheek a Frattesi, è il derby dei nuovi La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, le meteore in gol nel derby (e come sono diventate) Corriere della Sera

Domani, in occasione di Inter-Milan, si sfideranno due grandi amici: Theo Hernandez e Pavard. Ecco un retroscena legato all’interista Mancano poco più di 24 ore al derby tra Inter e Milan, un derby ...nella stracittadina è Simone Inzaghi il favorito sulla lavagna Snai: la vittoria dell'Inter si gioca a 2,20, seguita dal pareggio a 3,40 e dal successo del Milan a 3,45. Nell'elenco dei probabili ...Milano, 15 set. – (Adnkronos) – Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, il campionato di Serie A si accende e riparte col botto, con due big match. Quello più affascinante si gioca sabato alle ...