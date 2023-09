Inter | Inzaghi | «Milan impressionante Frattesi? Devo scegliere»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia della sfida di Serie A contro il. I dettagli Il tecnico dell’Simoneha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby. LE PAROLE – «Ilha impressionato, come noi. Sarà una gara importante, che vorremo giocare nel migliore dei modi. Sappiamo tutti quanto conti questa partita, quello che rappresenta per noi, per la società, per i tifosi.? Davide è un giocatore che abbiamo voluto tutti quanti, fortemente. Si è inserito benissimo, lavora molto bene da due mesi con i suoi compagni, poi chiaramentefare delle scelte e sono contento di doverle fare. Lo dicevo l’anno scorso, negli ultimi mesi ho potutocome ora e siamo ...

Cresce l'attesa per il derby della 'Madonnina' trae Milan: le dichiarazioni della vigilia di Simonein conferenza stampaL'vuole continuare la sua marcia in campionato anche nel derby contro il Milan, in programma domani pomeriggio alle 18 in un 'Meazza' sold out e che si pronuncia ...Il Milan di Stefano Pioli sarà ospite a San Siro dell'di Simone. La conferenza di Pioli - Calciomercato.itL'obiettivo è chiaramente quello di riscattare gli ultimi match contro i ...Cosa si aspetta Pioli dall'di. Pioli e i problemi pre derby da affrontare. Il tecnico rossonero non ha avuto una settimana semplice, complici infortuni e rumours preoccupanti sul ...A pochi giorni dal debutto in Champions, Simoneparte favorito sulla lavagna: la vittoria dell'si gioca a 2,20, seguita dal pareggio a 3,40 e dal successo del Milan a 3,45. Lo scorso ...

Inter News / Inzaghi ha deciso: guardate chi manda in campo al derby Cittaceleste.it

A volte ci siamo riusciti, altre no". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, alla vigilia del derby. "Sono orgoglioso di aver vinto i 4 derby dello scorso, di aver dato una gioia ai nostri ...Sappiamo cosa proporre e cosa potrebbero proporre loro". Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato contro l'Inter di Simone Inzaghi, in ...La Serie A 2023/2024 dopo la lunga sosta di due settimane, è pronta nuovamente a tornare in campo. Occhio a Inter-Milan ...