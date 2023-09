Inter | Handanovic ringrazia la Curva Nord e svela il futuro in diretta

(Di venerdì 15 settembre 2023) Samirha deciso di appendere i guantoni al chiodo per iniziare una nuova avventura sempre nel mondo del calcio. Presente alla presentazione del calendario della, l’ex portiere hato tutti eto i dettagli sul, sempre con i colori nerazzurri ma in un altro ruolo. “Vi ringrazio per l’affetto, non solo di oggi ma di tutti questi anni. Vi ringrazio per il supporto, mi avete sopportato e supportato. Io sono orgoglioso di aver difeso i nostri colori in tutti questi anni, qualche anno meglio, qualche anno peggio, però sempre con grande responsabilità verso la società e verso di voi, non solo dellama di tutti i tifosi dell’. Vi ringrazio di cuore, spero che continuerete a fare come ...

Commenta per primo Samirha chiuso con il calcio giocato, ma non con l'. L'ex portiere sloveno, presente alla presentazione del calendario della Curva Nord, ha parlato ai tifosi dal palco: 'Vi ringrazio per l'...COSA PIACE DI QUESTADI INZAGHI - 'Gioca bene, si divertono, stanno bene. C'è abbondanza e ... UN SALUTO A SAMIR- 'Ciao capitano, adesso te la godi (ride, ndr)'. COSA PENSA DEL CASO ...Commenta per primo In attesa di ottenere il patentino di allenatore, il futuro di Samirsarà ancora all'. L'ormai ex portiere è rimasto svincolato e per lui è pronto un contratto biennale ancora con i nerazzurri, ma non da giocatore e in realtà neanche nello staff di ...La sua presenza in società sarà un valore aggiunto , non solo in termini di competenza calcistica ma anche come figura di rappresentanza dell'è molto amato dai tifosi per la sua ...

Samir Handanovic ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato: il saluto alla Curva Nord e le prime conferme sul nuovo ruolo ...Presente alla presentazione del calendario della Curva Nord, Samir Handanovic ha ringraziato e salutato i tifosi dal palco e nel finale del suo intervento ha…