Inter | esplode il caso-Frattesi a poche ore dal derby | girano strane voci

(Di venerdì 15 settembre 2023) Nonostante la doppietta in Nazionale, Davidesembra destinato a un'altra panchina neldella Madonnina. Simone Inzaghi è restio a cambiare: sebbene il centrocampista sia in grande forma, come testimoniato dai due gol che hanno steso l'Ucraina e rimesso l'Italia in carreggiata per la qualificazione a Euro 2024, il tecnico piacentino preferisce andare sul sicuro con il trio che tanto bene ha fatto finora. Salvo ripensamenti dell'ultima ora, l'si presenterà contro il Milan con Calhanoglu, Mkhyratian e Barella a centrocampo:partirà quindi dalla panchina, pronto a incidere a partita in corso. In questo senso potrebbe essere un'arma importante, anche se in molti vorrebbero vederlo schierato da titolare: d'altronde è stato l'acquisto più importante della sessione di mercato nerazzurra e ...

Centrocampista tuttofare ex Sassuolo, strappato dall’Inter alla concorrenza di rivali dirette quali Juve, Roma o Napoli. Un bel colpo, viste anche lr prestazioni in nazionale che sta sfoggiando il ...Neanche per sogno: all'85' il grande ex, Clarence Seedorf, tira un bolide da fuori area facendo esplodere la Curva Sud. Rimonta completata. Il derby della svolta per il Milan di Pioli, che vince con ...Giuseppe Bergomi ha parlato in esclusiva per ilGiornale.it del derby ormai alle porte tra l'Inter di Inzaghi e il Milan di Pioli ...