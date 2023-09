Inter | dossier stadio | progetti e ostacoli | tutto sull'ipotesi Rozzano

Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal punto di vista del Comune non si può dichiarare ancora chiuso ilSan Siro, anche cone Milan che guardano a Rozzano e San Donato. 'Io penso di sì - ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se c'è ancora speranza di recuperare il progetto, a ...Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala dal punto di vista del Comune non si può dichiarare ancora chiuso ilSan Siro, anche cone Milan che guardano a Rozzano e San Donato. 'Io penso di sì - ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se c'è ancora speranza di recuperare il progetto, a ...Ecco come sarà, a grandi linee, la nuova arena che l'vuole costruire a Rozzano. Il club nerazzurro, ora che ildi un San Siro bis da realizzare con il Milan è praticamente finito nella ...e Milan ormai è chiaro, stanno andando avanti su due strade diverse per il progetto di avere ...ultimi giorni il Comune di Milano ha inviato una lettera scritta ai due club proprio sul...

Il luogo più adatto per discutere dei progetti dei due nuovi stadi di Inter e Milan sono le sedi istituzionali, non i tavoli convocati in segreto fra i rappresentanti degli enti e le società, dove i ...Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala dal punto di vista del Comune non si può dichiarare ancora chiuso il dossier San Siro, anche con ...Sala ha poi spiegato che sentirà le squadre «anche perché abbiamo un procedimento aperto e bisogna capire che intenzioni hanno».