Insulti e schiaffi al bimbo di 3 anni | così la mamma ha incastrato la maestra

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il caso in un asilo in provincia di Caserta. Insospettita dall'atteggiamento timoroso del figlio, unaè riuscita a registrare le violenze della

Certa che suo figlio aveva subito violenze fisiche eda parte dell'insegnante, la donna ha ... La maestra si comportava in modo aggressivo e minaccioso nei confronti dei bambini, conal ...In alcuni filmati si vedeva, addirittura, la donna prendere asul viso i piccoli alunni, calci, spinte e tirate di capelli.... riguardano maltrattamenti inflitti ai giovani alunni affidati alla sua cura, includendo... dall'analisi dei file audio è emerso chiaramente che una voce femminile rivolgeva('scemo') ..."Dopo aver aggredito verbalmente l'assessore Morana, colpendola con degli- racconta il Sindaco - la persona in questione ha anche proferito ulteriori minacce verbali ed. A nulla ...

CASERTA - Botte e insulti ai bambini dell’asilo, maestra sospesa nel Casertano. È accaduto a Parete, al termine di un’indagine diretta dalla ...Certa che suo figlio aveva subito violenze fisiche e insulti da parte dell’insegnante ... La maestra si comportava in modo aggressivo e minaccioso nei confronti dei bambini, con schiaffi al volto, ...Insulti, schiaffi e spintoni sui piccoli allievi di una scuola dell’infanzia di Parete nel Casertano. Grazie a all’idea di un genitore, trovate le prove. Le ...