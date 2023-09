Inondazioni in Libia | ecatombe a Derna | si temono 20mila morti

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Sono quasi 300 mila i bambini colpiti dalle terribiliin“. Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia. Intanto l’Onu ha avvertito del pericolo di malattie derivanti dall’acqua contaminata a, in, dopo l’inondazione che ha distrutto la città. Jens Laerke, portavoce dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), ha dichiarato al programma Today di BBC Radio 4 che il sistema dei pozzi d’acqua è stato contaminato. “Le persone hanno bisogno di bere e se iniziano a bere acqua contaminata, potremmo assistere a un’ondata secondaria di malattie e persino alla morte, se non riusciamo a fermare tale fenomeno“, afferma. Il bilancio delle vittime delle devastantiche hanno colpito laorientale è ...

Oltre ai rischi immediati di morti e feriti, leinrappresentano un grave rischio per la salute e la sicurezza dei bambini. L'Unicef ha bisogno di almeno 6,5 milioni di dollari per ...Migliaia di morti, almeno 5.000 secondo l'ultimo bilancio di Medici senza frontiere, molti di più secondo altri, e ancora migliaia di dispersi indopo leche hanno colpito in particolare la città orientale di Derna, epicentro del disastro. Nelle immagini una città devastata, dove si cammina tra le macerie e bulldozer cercano ...Michele Servadei, Rappresentante dell'Unicef in, che sta visitando le aree colpite dalle. La priorità, oltre a fornire assistenza salvavita, è rintracciare le famiglie e prevenire ...Solo a Derna sono 10mila le vittime Proseguono le attività della Protezione civile italiana inper il trasporto di personale e materiale per l'emergenza causata dalle pesanti. Solo a Derna sono 10mila le vittime ma il bilancio è destinato a salire, 30mila gli sfollati.

