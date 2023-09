Inizio scuola | una preside | “Lezioni in spazi che sono sgabuzzini e pochi collaboratori scolastici per la sorveglianza”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Non solo cattedre vuote. I dirigentiin questodi anno scolastico devono fare i conti anche con la carenza di personale ATA, particolarmente ie conspesso non sempre adeguati all'attività didattica. L'articolo .

... quanto piuttosto sulla realtà di una confluenza fra marxismo e democrazia liberale che era implicito sin dall'nell'idea illuministica di democrazia. Lacome fabbrica di omologazione La ...Jesi è unache il mondo ci invidia e studia. E i successi generano entusiasmo, fanno ... All'me le dava di santa ragione. Quando tornavo a casa dall'allenamento, avevo il morale sotto ...... la ripartenza è in atto sul lavoro, a, nella vita quotidiana. E anche il piacere del verde torna ad essere importante proprio per darci benessere e serenità. Tra fine estate eautunno ...L'augurio di rito, per il nuovo, diventa allora un'occasione per dire grazie. A chi vive la ... A chi affida i propri figli allariconoscendone il ruolo con reciprocità, condivisione e ...

Inizio scuola, la prof colpita da pallini ad aria compressa torna in classe: "Sarò guardinga, cambierò il metodo" Tecnica della Scuola

Inizio scuola, Ardone: “Non tutti i docenti sono uguaIi, c’è quello che ti cambia la vita e quello che si imbosca smanettando con il telefonino” Orizzonte Scuola

Il provveditore Peccenini: “Con i fondi del Pnrr interventi importanti, quest’anno faremo passi avanti”. Il benvenuto dei presidi ai ragazzi in aula: c’è chi ...La campionessa di scherma ripercorre la sua carriera, fin dalle origini nel club marchigiano: "Triccoli ha tracciato la strada, ora ci copiano" ...Nello specifico: il corso per bambini di 5 anni che nell’anno scolastico 2023/24 frequenteranno l’ultimo anno della Scuola Materna (inizio giovedì 12 ottobre con cadenza settimanale il giovedì dalle ...