Iniziato lo sciopero dei lavoratori dell’auto Usa Chiedono aumenti e migliori condizioni dopo i maxi profitti dei tre big Usa

(Di venerdì 15 settembre 2023) Alle 23.59 di giovedì idi tre stabilimenti automobilistici del Midwest hanno deposto gli attrezzi, abbandonato le macchine e sono usciti dalle sale, organizzando i primi picchetti. È iniziata così l’azione sindacale più ambiziosa degli ultimi decenni, quella guidata da United Automobile Workers (U.A.W., il maggiore sindacato dei) contro Ford, General Motors e Stellantis, casa madre di Chrysler. Lo, il primo in cui le tre aziende di Detroit sono prese di mira in contemporanea, è scattatomesi di negoziati che non hanno portato a un nuovo contratto. “Questo è il nostro momento decisivo”, ha detto in una diretta streaming giovedì sera Shawn Fain, il presidente di U.A.W entrato in carica quest’anno. L’interruzione del lavoro riguarda al momento tre ...

