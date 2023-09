Infortunio Kalulu | il difensore del Milan salta il derby! Le sue condizioni

(Di venerdì 15 settembre 2023), ilrossonero sarà costretto are il derby in programma domani. Le sueL’rimediato da Pierregli impedirà di prendere parte ad Inter-e non solo. Sono infatti arrivati i risultati degli esami strumentali fatti dal centrale rossonero nella giornata di ieri. Stando a quanto condiviso da Gianluca Di Marzio, per il francese si tratta di una piccola lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tempi di recupero che andranno stabiliti prossimamente: ledel calciatore verranno rivalutate tra una decina di giorni.

