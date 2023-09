Inflazione | Istat | ad agosto stima in ribasso a +5 | 4% su anno

La decelerazione del tasso di, rileva l', si deve prevalentemente ai prezzi degli Energetici non regolamentati (da +7,0% a +5,7%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura ...L'rivede al ribasso le stime preliminari sull'ad agosto. Nel mese si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (nic), al lordo dei tabacchi, registri ...L'di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi rallenta ancora (+4,8% da +5,2%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +5,5%, registrato a luglio, a +5,0%...Variazione acquisita per il 2023 pari a +5,7% . L'acquisita per il 2023, rileva l'- e' pari a +5,7% per l'indice generale e a +5,2% per la componente di fondo. L''di fondo', al netto degli energetici e degli alimentari ...

Inflazione, Istat rivede stime al ribasso: ad agosto prezzi +5,4% TGCOM

Istat, inflazione ad agosto in calo al 5,4% (0,3% mensile) Il Sole 24 ORE

Passando all'armonizzato Ipca, Istat ha confermato i dati preliminari sull'inflazione di agosto, con l'indice che registra incrementi di 0,2% su mese e 5,5% su anno. A luglio l'indice armonizzato ...L'Istat ha rivisto in leggero ribasso il dato congiunturale dell'inflazione ad agosto, con l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, che registra ...(Teleborsa) - Prosegue ad agosto la fase di rallentamento dell’inflazione, rivista al 5,4% dal 5,5% della stima preliminare e rispetto al 5,9% del mese precedente. La decelerazione dei prezzi al ...