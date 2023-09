Incidente Varcaturo | nessuno dei due conducenti poteva guidare

... ricordando un altro episodio tragico che causò la morte di una 15enne per unstradale: '... La morte della 15enne di, Anna Sommella, travolta da un bolide, guidato da un minore che ...Giugliano in Campania . Undrammatico ha spezzato la vita di Anna Sommella, appena 15 anni, di, una frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Ieri sera, la ragazza era in sella ad una moto ...Cade dallo scooter e muore in pochi secondi. Una ragazza di 15 anni è morta nella serata di ieri in unstradale avvenuto in via dei Pini, trae Lago Patria, alla periferia di Giugliano. Anna Sommella era su una moto guidata da un ragazzo della sua età. La moto è finita contro un'......nel dramma dell'illegalità quello avvenuto nella serata di mercoledì 13 settembre a, in ... Ancora da chiarire la dinamica dell'avvenuto in una strada in parte dissestata. I militari ...

Varcaturo, Anna morta in moto a quindici anni: «Qui non ci sono semafori né vigili» ilmattino.it

Moto contro auto, 15enne morta a Varcaturo. L'autista della vettura aveva la patente revocata Fanpage.it

VARCATURO – Bella come il sole e piena di sogni era Anna Sommella, la ragazzina di 15 morta l’altro ieri sera in un incidente stradale a Varcaturo. A questa età si è ancora piccoli, nonostante ci si s ...Il veicolo a due ruote è finito contro la vettura del 40enne in viale dei Pini Nord. Inutili purtroppo i soccorsi. La passeggera è morta sul colpo, mentre l'altro 15enne e l'uomo hanno riportato solo ...Aggrediti 3 infermieri all’ospedale di Pozzuoli: ceffoni e tentativi di strangolamento. Borrelli: “Ora drappello di Polizia in tutti i p.s. come era stato promesso e pene più dure per i violenti.” Enn ...