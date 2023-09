Incidente sull’A1 tra un tir e un bus di migranti | morti i due autisti

(Di venerdì 15 settembre 2023) Duesonoe 18sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in unstradale sull'autostrada A1, all'altezza di Fiano Romano (Roma). Uno dei bus, in uso alla Prefettura di Agrigento, che stava trasferendo deida Porto Empedocle ai centri d'accoglienza del Piemonte, ha avuto un impatto frontale con un mezzo pesante. I due, entrambi italiani, sono. Iche viaggiavano sul bus erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi (LO SPECIALE DI SKY TG24 SUI).

Gravetra un pullman che stava trasportando migranti ai centri d'accoglienza e un mezzo pesante. Due autisti sono morti e 18 migranti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. Lo scontro ...A bordo del bus migranti: in 5 sono rimasti feriti Unstradale che ha coinvolto un pullman di migranti proveniente da Agrigento e un mezzo pesante si è verificatoa Fiano Romano, ...... continuano senza tregua gli sbarchi'isola italiana. Avviate le procedure per i trasferimenti ... Nel 2020 nella stessa azienda abruzzese vi era stato unin cui persero la vita tre operai.... che appare in procinto di sferrare l'attacco per il sorpasso nella tappa di domani'Angliru. ... Il corridore belga ha avuto unin macchina a causa di un malore. Le prime voci sul suo ...

Incidente sull'A1, otto chilometri di coda gonews