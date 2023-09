... alcuni in modo grave, in unstradale avvenuto l' autostrada, all'altezza di Fiano Romano (Roma). I migranti, una cinquantina circa, erano'autobus della Patti tour di Favara che ha ...🔊 Ascolta l'articolo Un'autostradaha causato la morte dei due autisti La notte scorsa, sullaa Fiano Romano, alle porte di Roma, si è verificato un gravestradale che ha coinvolto un pullman ...FIANO ROMANO - Si sta ricostruendo la dinamica dell'in cui sono morti 2 autisti di un autobus'autostrada, all'altezza di Fiano Romano, nei pressi di Roma. Un autobus in uso alla prefettura di Agrigento, che stava trasferendo migranti ...Due morti, 14 feriti e una decina di contusi. Questo il drammatico bilancio di unstradale avvenuto alle 2.20 di questa notte'autostradain direzione nord, nei pressi di Fiano Romano, alle porte di Roma. Secondo una prima ricostruzione uno dei bus, in uso alla ...

Incidente sull’A1 tra un tir e un bus di migranti: morti i due autisti. I feriti sono 25 Sky Tg24