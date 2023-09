Incidente sull’A1 | si ribalta pullman dopo scontro con tir Due morti e 25 feriti

ROMA - Due autisti di un bus sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti in unstradale avvenuto'autostrada, all'altezza di Fiano Romano (Roma). Il bus, che stava trasferendo dei migranti da Porto Empedocle ai centri d'accoglienza del Piemonte, è rimasto ...I passaggeri imbarcati ad Agrigento erano diretti ai centri di accoglienza in Piemonte Tragiconella notte alle porte di Roma'autostrada: due autisti hanno perso la vita mentre ...A Fiano Romano 15 settembre 2023 09:44 Fotogallery -per un bus di migranti: due morti e 25 feriti - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - >...Ma il pullman su cui viaggiavano è rimasto coinvolto in un gravestradale. I due autisti sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti. Alle 2.25'autostradatra Guidonia Montecelio e ...

Incidente sull’A1 tra un tir e un bus di migranti: morti i due autisti. I feriti sono 25 Sky Tg24