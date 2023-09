Incidente stradale a bus di migranti; due morti e 25 feriti

(Di venerdì 15 settembre 2023) Dramma stamane sull'autostrada A1 per unche ha coinvolto un mezzo pesante ed un pullman con a bordo una cinquantina diin fase di trasferimento da Porto Empedocle. Il bus si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante senza lasciare speranza per i due autisti che sono

La poliziaè a lavoro per ricostruire la dinamica. I migranti erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi. L'si è verificato poco prima delle 2.30 della notte lungo l'autostrada ...Unche ha coinvolto un pullman di migranti proveniente da Agrigento e un mezzo pesante si è verificato sull'A1 a Fiano Romano, alle porte di Roma, la notte scorsa. Nello scontro sono ...FIANO ROMANO - Unsulla A1 ha coinvolto all'altezza di Fiano Romano (Roma) uno dei bus, in uso alla Prefettura di Agrigento, che stava trasferendo dei migranti da Porto Empedocle nei centri d'...Il figlio, invece, dovrà rispondere della pesante accusa di omicidio. Il pubblico ... una fuoriserie da 510 cavalli, noleggiata un paio di giorni prima dell'dalla madre del ragazzo ...

L'autobus stava trasferendo i migranti dal Porto Empedocle al Piemonte. Per cause ancora da accertare si è schiantato frontalmente con un tir all'altezza di Fiano ...Un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di migranti e un mezzo pesante si è verificato nella notte sull’A1 a Fiano Romano, alle porte di Roma. Nello scontro sono morti i due autisti e sono ...NAPOLI - Una ragazza di 15 anni, Anna Sommella, è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Giugliano in Campania, ...