Incidente bus migranti | è strage | polizia sul posto

(Di venerdì 15 settembre 2023)a bus di, èsul, avviate le prime indagini del caso Purtroppo non arrivano affatto buone notizie dall’A1 dove, precisamente a Fiano Romano, dove nelle ultime ore si è verificato un terribile. Un bus, con all’interno alcuni, ha avuto un terribile impatto con un altro mezzo frontale. Il bilancio non è affatto dei migliori: sono due le persone che hanno perso la vita. Si tratta di entrambi gli autisti che sono deceduti sul colpo. 18, invece, le persone che sono rimaste ferite. Alcuni di loro sono in gravissime condizioni.pullman(Ansa Foto) Notizie.comE’ stato necessario il trasferimento in alcuni ospedali della Capitale. Sulle forze ...

