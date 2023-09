Incidente ad un bus di migranti sulla A1 | morti i 2 autisti

(Di venerdì 15 settembre 2023) Duesonoe 25sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in unstradale avvenuto l'autostrada A1, all'altezza di Fiano Romano (Roma). I, una cinquantina circa,...

Ansa . Erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi, nella notte venivano trasferiti ai centri d'accoglienza del Piemonte. Ma il pullman su cui viaggiavano è rimasto coinvolto in un gravestradale. I due autisti sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti. Alle 2.25 sull'autostrada A1 tra Guidonia Montecelio e Roma nord, all'altezza dell'area di servizio Mascherone, in ...Ilha avuto un impatto frontale con un mezzo pesante. I due autisti, entrambi italiani, sono ... L'è avvenuto alle 2.25 sulla A1 tra Guidonia Montecelio e Roma nord, all'altezza dell'area ...Due autisti sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in unstradale avvenuto l'autostrada A1, all'altezza di Fiano Romano (Roma). I migranti, una ... Ilha avuto ...Un terribilesi è verificato nella notte tra giovedì e venerdì lungo l'autostrada A1, all'altezza di ... Le vittime sono i due autisti del, entrambi di origine siciliana. Il pullman era ...

Roma, incidente frontale bus migranti da Lampedusa: morti due autisti e 18 feriti Il Riformista

Incidente a bus migranti, morti 2 autisti e 25 feriti Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) – Due autisti di un bus sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, all’altezza di Fiano Romano (Roma). Il bus, che stava trasfe ...È di 2 morti e 5 feriti l’incidente avvenuto stamani sulla A1, all’altezza di Fiano Romano, in provincia di Roma, tra un mezzo ...Due autisti di un bus sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1, all’altezza di Fiano Romano (Roma). Il bus, che stava trasferendo dei migranti ...