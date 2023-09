In transito a Castel Volturno | osservazione ambivalente delle migrazioni

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 15 settembre 2023) Invisitatori speciali che si preparano a partire: il fascino degli uccelli migratori Settembre, ultimi giorni dell’estate. Le vacanze sono finite, eppure ci sono viaggiatori speciali che, proprio in questo periodo, si preparano a partire: sono gli uccelli migratori. La temperatura cala, la luce si addolcisce. La natura ha già iniziato il processo di mutazione verso la nuova stagione che porterà a condizioni di vita troppo difficili per loro: il meccanismo ancestrale che li spinge alla sopravvivenza è già scattato e dunque si preparano a partire per raggiungere luoghi più ospitali. Solitari o in stormi, compiono viaggi andata e ritorno, a medio e lungo raggio, in due stagioni opposte: in primavera, verso nord, per la riproduzione e, in autunno, verso sud, per svernare al caldo. Trattandosi di ...