(Di venerdì 15 settembre 2023) I pendolari lombardi che dal primo settembre hanno visto il costo di biglietti e abbonamenti Trenord aumentati del 4% probabilmente lo ignorano e, se lo sapessero, magari sarebbero ancora più inferociti. Secondo Dario Balotta, presidente dell’Onlit (Osservatorio nazionale liberalizzazione infrastrutture e trasporti), l’aumento deriva anche dall’adozione dell’per i cento chilometri circa della linea Brescia-Iseo-Edolo. Secondo Balotta, l’utilizzo dell’(in sostituzione del gasolio) “comporterà per Trenord costi aggiuntivi di 23 milioni di euro che verrebbero recuperati in parte proprio dall’aumento delle tariffe”. L’investimento di Trenord nell’, secondo Balotta, è ingiustificato, visto il ridotto numero di passeggeri sulla linea interessata e la maggiore convenienza che avrebbe l’elettrificazione (ora è ...

... per esempio, è nata in provincia di Bergamo ma si sta gradualmente allargando a tutta la. Infine, è una modalità che evita lodi carta e incentiva comportamenti ecologicamente ...Veneto, Toscana, la stessa. Il divario Nord - Sud è critico. La peggiore si conferma in ... magari con grande lentezza edi energie'. La progressiva riduzione dei Cas a parcheggi dove ...... le associazioni ambientaliste ritengono che la realizzazione dell'opera sarebbe unodi ...e Veneto, ha depositato un esposto alla Procura della Corte dei conti per ribadire il "No" ...Laè il la regione che offre ai giovani le migliori condizioni per lanciare una start up ... Ma 1,6 milioni di under 35 fuori dal mercato del lavoro rappresentano un assurdo '', una vera ...

In Lombardia lo spreco corre sui treni a idrogeno | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Spesa sempre più cara, con le ricette della tradizione lombarda ... IL GIORNO

Trenord alza i prezzi dei biglietti. Tariffe per ticket e abbonamenti aumentati del 4%. Per coprire i 400 milioni buttati per acquistare treni a idrogeno.Combattere lo spreco d’acqua con la digitalizzazione ... Lario Reti Holding conta su 8 milioni garantiti dalla Regione Lombardia e si appresta a richiedere 1,5 milioni di fondi dal PNRR in via ...