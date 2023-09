(Di venerdì 15 settembre 2023) Ildella Difesa Li Shangfu non si fa vedere in pubblico da due settimane: molti pensano che potrebbe essere stato rimosso, com'era già successo aldegli Esteri

... ministro della Difesa e personaggio particolarmente rilevante nello scacchiere cinese, è... Nel 2018, Li Shangfu è stato sanzionato per aver approvato l'acquisto da parte delladi sistemi ......di più per via del fatto che il modello più economico di iPhone Pro Max (1339 ) sarebbe... Cupertino progressivamente sta riducendo la sua dipendenza dallaper affidarsi a stabilimenti che ...Nel taglio alto torna la tragedia di Ustica ('Ustica,l'archivio dei Trasporti'). A centro ... 'Trae Usa spunta Modi, leader del nuovo mondo', si legge nella stessa sezione. LA STAMPA '...Il sale da cucina letteralmente, introvabile. Il motivo È andato a ruba . Secondo ... La nuova "guerra dei nervi "scoppiata trae Giappone, sullo sfondo di una rivalità annosa e mai ...

In Cina è sparito un altro ministro Il Post

Cina: Il ministro della Difesa sparito da due settimane TRT

Il governo degli Stati Uniti ritiene che il ministro della Difesa della Cina, Li Shangfu, sia stato sottoposto a indagini dalle ...Terremoto nelle forze armate di Pechino. Il governo degli Stati Uniti ritiene che il ministro della Difesa cinese Li Shangfu sia stato messo ...Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, cambia quasi tutti i suoi ministri perché "dal cambiamento trae forza". Il presidente coreano Yoon ne cambia tre, compreso quello della Difesa. La Cina ne ...