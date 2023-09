Cresce la percentuale di brasiliani che reputa il governo del presidente progressista Luiz Inacio Lula da Silva "cattivo o pessimo", mentre risulta stabile il dato di quanti gradiscono l'operato del ...... segnalando un altro anno difficile per gli agricoltori americani che già stanno lottando con la siccità e la feroce concorrenza die Russia. L'anno scorso, i livelli estremamente bassi delle ...È quanto sembrerebbero aver riferito, Russia, India, Cina e Sud Africa - i BRICS, per l'... E non da ultimo,i timori per il possibile impatto sul dollaro USA. Perché i BRICS vogliono ...le misure coercitive unilaterali. Più di tre miliardi di persone sono colpite dal degrado ...va salutata con soddisfazione la nomina dell'amata Dilma Rousseff (ex presidente del...

In Brasile aumentano quanti disapprovano l'operato di Lula Agenzia ANSA

Maltempo, ciclone nel sud del Brasile: aumentano i morti, migliaia di evacuati MeteoWeb

Cresce la percentuale di brasiliani che reputa il governo del presidente progressista Luiz Inacio Lula da Silva "cattivo o pessimo", mentre risulta stabile il dato di quanti gradiscono l'operato del c ...Nel sud del Brasile, un ciclone ha scaricato più di 300 millimetri (quasi 12 pollici) di pioggia sullo stato di Rio Grande do Sul in meno di 24 ore, a partire dal 4 settembre. Il cambiamento climatico ...Sono stati uccisi 117 attivisti nel 2022 in tutto il mondo, tra cui una sessantina in Colombia, secondo quanto si legge su un rapporto annuale della ONG Global Witness, pubblicato ieri.