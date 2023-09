Il video di un elicottero che avrebbe “rilasciato zanzare” riaccende la teoria complottista su Bill Gates

(Di venerdì 15 settembre 2023) Sta circolando sui social unin cui si vede un. Il velivoloquello che sembra essere fumo nero. Circostanza all’apparenza anomala, che ha dato vita a teorie comunque imprevedibili: secondo moltissimi utenti, ad uscire dall’non sarebbe altro che una nuvola di. Perché?, vi chiederete. La risposta è scontata, per chi conosce gli ambienti complottisti: per colpa di. Per chi ha fretta: Molti post sul web sostengono che unstia rilasciandonell’aria su ordine di. La tesi viene accompagnata da un brevein cui si vede una scia nera provenire da un velivolo. Ci ...

Sta circolando sui social unin cui si vede un. Il velivolo avrebbe rilasciato quello che sembra essere fumo nero. Circostanza all'apparenza anomala, che ha dato vita a teorie comunque imprevedibili: secondo ...... ucciso un uomo Omicidio Tor Bella Monaca, le immagini choc dopo l'agguato -Questa mattina ... un, unitamente al personale tecnico delle società Acea Ato - 2, Areti S.p.a. e Italgas. ...Questi dispositivi si comportano come un vero e proprioe montano una videocamera capace di registraredi ottima qualità. Le possibilità offerte dai droni sono numerose e non si ...... con unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Santa Maria di Galeria, un, unitamente al personale tecnico delle società Acea Ato - 2, Areti e Italgas sono entrati in azione nei rispettivi ...

Il video di un elicottero che avrebbe "rilasciato zanzare" riaccende la ... Open

L'elicottero prende fuoco, si spezza e precipita: il video Today.it

Al momento sono stati allertati, e quindi in attesa di arrivo sul posto, dell'elicottero VVFuoco del nucleo di Arezzo Drago 60 e 2 elicotteri della Regione toscana per coadiuvare le squadre a terra ...È risultato positivo all’alcol test l’uomo che ieri pomeriggio al volante di un’Audi lanciata su una strada provinciale del Frusinate in diretta Facebook ha invaso la corsia di marcia opposta schianta ...CASTELLALTO – Durante il pomeriggio e la serata di oggi, i vigili del fuoco di Teramo sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio che ha interessato un uliveto, ...