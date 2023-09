(Di venerdì 15 settembre 2023) , il secondo della carriera del giovane cantautore romano Anticipato dal singolo Cracovia pt.4,brano e quarto capitolo di un percorso intrapreso nel 2016 da Il Tre, (nome d’arte di Guido Senia), romano, classe ’97, un artista capace di guadagnarsi un posto d’onore tra le stelle nascenti del panorama hip-hop italiano, scalando tutte le classifiche e conquistando 4 Dischi di Platino e 2 Oro, esce oggi 15 settembre il. Unintimo ed energico Il Tre torna con unche in questo titolo comprende tutto il vissuto e le esperienze di questi ultimi due anni e mezzo, periodo in cui ha scritto, viaggiato, esplorato i suoi pensieri e sentimenti, riconfermando l’amore per le parole con cui ama giocare e dimostrare le sue capacità tecniche. Dodici tracce che ...

... da allora,sono i principali obiettivi perseguiti: sostenere la persona con dermatite atopica e la sua famiglia e i caregiver, sensibilizzare l'opinionee instaurare un dialogo costante ......(insieme a Vincenzo Vinciguerra) della strage di Peteano del 31 maggio 1972 in cui morirono... Perché nonostante la profondità della crisi politico - culturale della nostra sfera, la ...... a distanza dimesi dall'entrata in vigore del nuovo codice, e vorremmo iniziare a ragionare ... sono intervenuti, tra gli altri Francesca Ottavi, direttore area legislazione operedi Ance ...La controversia, fu avviata circa 20 anni fa e la curatela ha avuto due sentenze favorevoli in tribunale nel 2016 e in Appelloanni dopo. L'opera, voluta con forza dall'ex sindaco Enzo ...

Il Tre pubblica il nuovo album Invisibili Spettacolo.eu

Scuola, sindaco e assessore pubblica istruzione si recano in tre ... Comune di Catania

L'Everton, storico club di Liverpool, entra a far parte di 777 Football grou p con l'acquisizione del club inglese da parte di 777 Partners, che già possiede il Genoa, Vasco da Gama in Brasile, Hertha ...Allarme sicurezza nei cantieri per la realizzazione dello scolmatore del Bisagno, a Genova. A lanciarlo, in una nota, la Fillea Cgil. Il sindacato denuncia la "grave situazione in cui versano alcune d ...Il sostituto procuratore del tribunale di Genova Paola Crispo ha chiesto la condanna all'ergastolo per omicidio volontario pluriaggtavato e porto abusivo di coltello di Alberto Scagni, 42 anni, a proc ...