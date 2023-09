Il sindaco Sala | «Ancora speranze per il progetto su San Siro»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Giuseppedi Milano, ha parlato della situazione attuale di San. Tutti i dettagli in merito Giuseppedi Milano, ha parlato di Sanper Inter e Milan a margine di una conferenza stampa al teatro alla Scala. PAROLE – «per recuperare ilSan? Io penso di sì.Tutto sommato è chiaro che non aiuta il vincolo ma non credo che si possa dal mio punto di vista dichiarare chiuso il dossier San, vediamo. Anche perché abbiamo un procedimento aperto e bisogna capire che intenzioni hanno. E’ inutile che io commenti perché qualunque parola su un tema del genere è sbagliata, vedremo. In ogni caso soprattutto finché questo procedimento è aperto e finchè le squadre non ...

Il presidente del comitato di Spoltore, Pierluigi Parisi, ha consegnato alChiara Trulli, nel corso di una cerimonia nellaconsiliare del Comune, la bandiera della Croce Rossa. La consegna ha aperto la celebrazione del decimo anniversario di fondazione. La prima ...Ancora unagremita per la presentazione del libro di Cristiana Cerroni 'La Bambina di neve', dopo quella ...l'incontro sempre il professor Eugenio Bottacci che ha introdotto i saluti del...... nostro compianto e indimenticato'. 'Il cinema - spiega Robert Gionelli, in rappresentanza ... Il vero cinema è quello proiettato in, sul grande schermo, anche se ormai tanti film, purtroppo,...Lo ha detto ildi Milano, Giuseppe, a margine della presentazione della nuova stagione della Filarmonica della Scala. Ilha poi ribadito che 'Milano è avanti ma non credo possa ...

Troppi incidenti con ciclisti a Milano, il sindaco Sala chiede al ministro Salvini di avere più autovelox IL GIORNO

Nuovo stadio Inter e Milan, Sala: "Il progetto San Siro non è ancora chiuso" Sky Sport

E ciò è avvenuto a Sala delle Lapidi il 13 c.m. quando il presidente pro ... recapitato all'assise e a seguire in breve tempo il bilancio. Orlando replica: "il sindaco dove ha trovate le somme, in ...L’incontro, previsto lunedì alle 11, rientra in una serie di iniziative promosse dal Distretto 2101, in programma da domenica a martedì prossimi.Nello spazio antistante la sala congressuale troverete gli espositori di aziende ... L’evento sarà nuovamente patrocinato dal Comune di Montesilvano e si aprirà con il saluto del Sindaco Ottavio De ...