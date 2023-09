Il Sindaco di Rozzano | “Inter | per lo stadio interesse serio e concreto”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ildidice "si" al progetto. I lavori non prenderanno il via prima di fine 2024 o inizio 2025, il nuovoavrà circa 70.000 posti

L' Inter procede spedita con la sua idea di costruzione del nuovo stadio. Ne avevamo parlato poche settimane fa e ildisi era mostrato favorevole, anche se lievemente dubbioso. Questo mercoledì' 13 settembre, invece, le cose sono cambiate per il meglio. Perché vi è stato un vero e proprio incontro ...Una commissione consiliare ad hoc con la partecipazione delSala per parlare del futuro dello stadio di San Siro e di tutta l'area intorno. Dopo l'...rispettivamente a San Donato e a, i ...Questa partita non può essere quella di un Davide pubblico, il, costretto a fronteggiare da ... Per concludere: 'Cittadini come quelli di San Donato Milanese o die Assago che, al ...... dopo l'incontro avvenuto con i sindaci die Assago nella giornata di ieri. approfondimento ... come conferma ilBeppe Sala dopo l'incontro con le società: 'Il vecchio San Siro non lo ...

Sindaco Rozzano: “Stadio, Inter vuole accelerare. Mi aspetto progetto entro fine anno” fcinter1908

Inter, presentato il progetto per Rozzano. Il sindaco Ferretti: 'Enorme opportunità, interesse serio e concreto' Calciomercato.com

(Mi-lorenteggio.com) Rozzano, 15 settembre 2023 – Il PD rozzanese, chiede a tutte le forze politiche sociali progressiste cittadine, la costituzione di un tavolo comune, in vista delle elezioni ammini ...Il Sindaco di Rozzano dice "si" al progetto. I lavori non prenderanno il via prima di fine 2024 o inizio 2025, il nuovo stadio avrà circa 70.000 posti ...Dopo l’accelerazione di Milan e Inter per costruire ciascuno il proprio impianto rispettivamente a San Donato e a Rozzano, Palazzo Marino deve capire cosa fare del ‘vecchio’ Meazza ...