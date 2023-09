...Repubblica ha salutato le autorità e gli ex presidentiimprenditori seduti in prima fila. Poi, ancora tutti in piedi, per l'Inno nazionale che ha lasciato lo spazio ad un filmato suldei ...Da anni la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera svolge unattivo nelle operazioni di ... Inoltre, il totaleinvestimenti 2021 realizzati in start - up e scale up ha raggiunto i 4 ...... sono la porta di comunicazione tra gli Stati: la Regio Insubrica ha quindi uncentrale e ben ...scorso marzo la nostra Regione ha sottoposto al Ministro delle Infrastrutture e al Ministro...... fortemente critici nei confrontialleati. A far discutere sono modalità e tempi serrati di ... E cioè la piena adesione al futuro candidato sindaco e il riconoscimento di questoda parte di ...

Il ruolo degli assistenti tecnici di informatica, figura fondamentale nella scuola Orizzonte Scuola

Il ruolo della “pesatura” dei procedimenti giudiziari nell ... Giustizia Insieme

La sua relazione all’Assemblea annuale di Confindustria, l’ultima da presidente degli industriali, Bonomi la centra sulla democrazia e sul ruolo chiave che i corpi intermedi, a cominciare ovviamente ...Gli Oratori quali spazi educativi e di aggregazione, svolgono un importante servizio di prossimità, di sostegno e di ...Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2023/24: vacanti 81.023 posti, 50.807 i posti autorizzati le assunzioni, residui 10.345.