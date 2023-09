Il ritorno della gabbia statale dietro la battuta d’arresto cinese

(Di venerdì 15 settembre 2023) Prosperità comune o prosperità sfumata? Negli anni Ottanta, ai tempi di Deng Xiaoping (1904-1997), dopo il regno di Mao Zedong (1893-1976), fu l’allora vicepresidente del partito comunista, l’economista Chen Yun (1905-1995), a elaborare la teoriae dell’uccello. Chen sosteneva che bisogna allargare laperché l’uccello possa godere di maggiore libertà e salute, ma guai ad aprire la, altrimenti l’uccello vola via senza farsi più riacciuffare. Sottinteso: l’economiaCina era l’uccello, il controllo esercitato dal partito era la. E, in effetti, pur limitandosi, il Partito, ad allargare la, facendo attenzione a non aprirla, l’uccello (cioè l’economia), grazie a minori restrizioni, ...

Dopo aver effettuato due giri al di sopraNuova Scozia, in Canada, a un'altitudine stabile, il Boeing 777 è stato costretto a fareall'aeroporto di partenza, toccando terra a New York ...... la rubrica che va a caccia dei pettegolezzi più curiosisettimana sui protagonisti del mondo del calcio e non solo. Oggi parliamo delin campo di Diletta Leotta, ma non solo...Ildi un'icona, in chiave moderna. È in arrivo il nuovissimo Motocompacto, moderna ... Jane Nakagawa, vicepresidenteBusiness Unit R&D presso l'americana Honda Motor Co., ha dichiarato: "...ROMA - Unalle origini per l'ultima nata in casa Moto Guzzi, la nuova v7 Stone Corsa con un forte ...è disponibile come accessorio anche la cover rigida per la porzione posterioresella, ...

Il salvifico ritorno di Draghi in Europa e la piccineria della politica italiana Linkiesta.it

Il ritorno di Silvio Witty TV

Dai Coldplay a Bottura, da Fiorella Mannoia a Nek, da Ozpetek alla Cucinotta, da Britney Spears a Bebe Vio, abbiamo raccolto le 10 pizze firmate da Sorbillo più furbe di sempre. Almeno fino ad ora.Dopo la presentazione di ieri con Gravina, sono arrivate le prime convocazioni di Andrea Soncin per le gare di UEFA Women’s Nations League.L’ex presidente della Sampdoria si esprime su un possibile ritorno dell’ex Capitano giallorosso in società: le sue parole Massimo Ferrero, noto imprenditore ed ex presidente della Sampdoria, ha ...